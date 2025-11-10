哈馬斯下屬武裝派系卡桑旅表明不會投降

哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）說，身處加沙地帶南部拉法市以色列控制區的卡桑旅成員不會投降。以色列當天確認，卡桑旅移交一具以軍士兵遺體。



新華社報導，卡桑旅星期天（11月9日）發表聲明說，「卡桑旅的詞典裏沒有投降這個概念」，以色列應為在拉法與卡桑旅成員發生衝突承擔全部責任，卡桑旅成員是在以色列控制區內進行自衛。

聲明說，加沙地帶停火談判斡旋方應擔起責任，必須找到解決方案確保停火持續，防止以色列找藉口破壞停火協議。

據埃及媒體報導，作為斡旋方之一的埃及已經提議，哈馬斯在拉法的剩餘武裝人員向埃方繳械、告知地道具體位置以便拆毀；作為交換，以色列允許他們安全離開。美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）6日稱，哈馬斯在拉法還有大約200名武裝人員，埃方提議能否實現，是對能否在整個加沙地帶解除哈馬斯武裝的一次測試。

加沙停火第一階段協議10月10日生效以來，拉法多次發生交火。駐紮在當地的以軍部隊持續展開清理行動，拆毀殘餘的哈馬斯地道網路，並多次指認哈馬斯武裝人員從地道中現身向以軍開火，並以此為由發動炮擊和空襲。哈馬斯否認違反停火協議。

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff，右）6日稱，哈馬斯在拉法還有大約200名武裝人員，埃方提議能否實現，是對能否在整個加沙地帶解除哈馬斯武裝的一次測試。（Reuters）

卡桑旅9日在聲明中還說，哈馬斯繼續在「複雜和極度困難的條件」下尋找以色列人質遺體，重申履行停火協議，強調搜尋剩餘人質遺體需要更多技術人員和設備。

卡桑旅當天在另一份聲明中說，卡桑旅8日在拉法一條地道中發現以軍士兵哈達爾·戈爾丁（Hadar Goldin）的遺體。以色列總理府說，以方9日在加沙地帶從紅十字國際委員會處接收這具遺體，經法醫鑒定，確認死者是戈爾丁。以色列軍方發佈的消息顯示，戈爾丁是2014年7月至8月加沙衝突期間在拉法被哈馬斯武裝人員打死、遺體被扣。

哈馬斯近日多次向以色列移交人質遺體。據《以色列時報》報導，目前加沙地帶還有四具人質遺體。

另外，以總理辦公室發言人貝德羅西安9日說，以色列不會允許土耳其加入擬議中的加沙地帶「國際穩定部隊」。而美國駐土耳其大使巴拉克本月早些時候提到，土耳其將參與這支擬臨時部署的多國部隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

