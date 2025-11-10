總統都無面俾？　特朗普現身NFL美式足球賽事遭狂噓｜有片

據美媒報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成為近半個世紀以來首位親臨現場觀看NFL（美式足球）常規賽的現任總統。特朗普11月9日（周日）到場觀看華盛頓指揮官隊主場對底特律雄獅隊的比賽。上半場臨近結束時，當特朗普的身影出現在大銀幕時，以及中場休息時體育館播音員介紹總統出場時，看台上一些觀眾都發出震耳欲聾的噓聲，亦有現場觀眾向特朗普豎中指。



特朗普出席美式足球賽事期間遭到觀眾狂噓：

據美國全國廣播公司（NBC）報道，在比賽中場休息期間，特朗普為新兵宣讀入伍誓詞時，現場噓聲不斷。

根據NFL聯盟統計，此前只有兩位總統在任期間到場觀看NFL的常規賽事：分別是1969年的尼克遜（Richard Nixon）和1978年的卡特（Jimmy Carter）。

據報道，特朗普近月頻頻高調亮相體育賽事，此前他還出席高爾夫球賽萊德杯、戴通納500英里賽車耐力賽與網球美國公開賽。

特朗普在9日電電視直播中談到體育時表示：「我太喜歡體育了。它就像人生的縮影，它就像人生：好的、壞的、醜陋的皆有。」

在特朗普的首個總統任期期間，他與美國國家美式足球聯盟（NFL）之間曾出現摩擦。當時，他反對球員在奏國歌時單膝跪地，以抗議社會或種族不公。單膝跪地運動始於2016年，由當時的三藩市49人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）發起。

特朗普其後多次在公開場合表示，球員應該在奏國歌時站立，並呼籲球隊老闆解僱任何在唱國歌時單膝跪地的球員。