美上訴法院駁回特朗普政府決定　政府須全額發放食品券救濟金

美國上訴法院11月10日裁定，羅德島州聯邦法官麥康奈爾（John McConnell）的命令仍然有效。該命令指示特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在停擺期間，向4200萬低收入美國人全額發放本月「補充營養援助計劃」（簡稱SNAP）救濟金。



麥康奈爾5日裁定，政府須在6日前全額發放11月的SNAP救濟金。位於波士頓的美國第一巡迴上訴法院，本週裁定拒絕阻止這一命令。

圖為2025年11月3日，美國一間商店外的食物兌換券海報。（Reuters）

但最新裁定還不會立即生效，因為最高法院大法官積遜（Ketanji Brown Jackson）此前發布行政暫停令，允許華府暫時扣押約40億美元（約300億港元）的救濟金。而積遜的命令在上訴法院裁決後48小時內仍有效。

美國農業部8日指示，各州要撤銷在積遜下令之前為發放全部SNAP救濟金而採取的任何措施，否則將面臨經濟處罰。

政府曾向第一巡迴法院辯稱，法官無權撥款或花費聯邦資金，麥康奈爾也無法強迫農業部在「比喻意義上的沙發墊」中尋找應急基金以外的資金，來支付全額SNAP救濟金。

2025年11月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán，圖中未顯示）舉行雙邊午餐會。（Reuters）

政府將危機歸咎於國會，並表示解決危機的責任在於立法者，要求他們結束政府停擺。

美國參議院9日晚上投票通過了臨時撥款法案，將為聯邦政府提供資金直至1月30日，結束長達40天的政府停擺。