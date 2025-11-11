新德里汽車爆炸｜途人頭髮遭衝擊掀起　建築震動搖晃｜有片

印度新德里著名景點紅堡（Red Fort）的地鐵站附近11月10日晚發生汽車爆炸事件，至少10死數十傷，爆炸引發大火，多輛汽車受損。根據網上片段，有傳媒剛巧在事發現場附近採訪民眾，未料傳來巨響，爆炸引起的衝擊甚至吹起記者的頭髮，途人隨即四處躲避，現場一度混亂。



印媒報道引述調查人員指，現場的閉路電視錄影幫助調查人員追尋到涉事車輛，而車輛在爆炸前駛向一個交通燈路口，並在爆炸前減速。

從影片可見，記者頭髮遭爆炸引發的衝擊波掀起，有民眾受驚嚇即可從他腋下鑽出，以慌忙躲避，現場一度混亂：

報道還引述目擊者與警方，指爆炸引發的衝擊波強勁，附近有數人被炸飛，多輛汽車起火，建築物的窗戶被炸飛，建築物亦一度震動。

警方到場後扣查懷疑爆炸的現代（Hyundai）i20型汽車並拘捕兩名懷疑涉案人士，爆炸具體原因仍在調查，不排除任何可能性。