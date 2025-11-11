彭博社：歐盟考慮強制成員國　移除華為和中興移動網絡設備

彭博社11月11日報道，歐盟委員會正考慮強制成員國，逐步從移動網絡中移除華為和中興的設備。



報道指，歐盟委員會副主席維克庫寧（Henna Virkkunen）正在探索如何將歐盟2020年提出的建議轉化為具有約束力的法律要求。該建議敦促成員國在5G網絡建設中避免使用「高風險供應商」。雖然目前基礎建設決策權在於各國政府，但議案將要求成員國遵守歐盟的安全指導方針。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的中興標誌。（Reuters）

維克庫寧的團隊也在研究，如何限制中國設備在固定寬頻網絡中的使用。此外，知情人士指出，委員會還在考慮採取措施，迫使非歐盟國家停止依賴中國供應商，包括停止向那些通過「全球門戶」（Global Gateway）計劃採購華為設備的國家發放相關款項。

2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

報道稱，隨着德國和芬蘭考慮對中國供應商實施更嚴格限制，歐洲各地對華為和中興通訊的擔憂再次浮現。雖然英國和瑞典多年前就已禁止使用中國供應商，但西班牙和希臘等國仍允許在國內網絡安裝中國廠商設備。歐盟的對華鷹派警告，這種步調的不一致會帶來重大安全風險，而且還凸顯了歐盟內部的分歧。

隨着歐盟與中國的經貿和政治關係陷入緊張，布魯塞爾對中國電信公司帶來的風險擔憂日益加劇。