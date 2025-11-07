歐盟科技主權專員晤法國數碼科技部長　討論對Shein調查

歐盟科技主權專員Henna Virkunnen周四（11月6日）表示，已與法國數碼科技部長Anne Le Henanff會面，討論法國對零售商Shein的調查。



Henna Virkunnen稱，他們一致認為，非法內容不應存在於網絡空間，網絡危害沒有國界，保護歐盟所有用戶至關重要。

歐盟科技主權專員Henna Virkunnen在2025年11月6日表示，已與法國數碼科技部長Anne Le Henanff會面，討論法國對零售商Shein的調查。（網頁截圖）

法國消費者權益保護機構指近期發現Shein平台出售外形「酷似兒童的性玩偶」後，法國財長萊斯庫爾（Roland Lescure）11月3日警告稱，如果Shein再次銷售此類玩偶，將禁止其進入法國市場。

Shein表示已處罰相關賣家，並已禁止販售童顏性玩偶。但法國政府5日宣布已啟動程序，擬暫停Shein業務，直至其符合法國法規。Shein發言人表示，公司正與當局展開緊急磋商，將暫時關閉在法國的平台。