BBC主席就紀錄片剪輯風波致歉　特朗普威脅起訴索賠10億美元

英國廣播公司（BBC）就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）紀錄片剪輯事件道歉，特朗普威脅要提起10億美元（約77.7億港元）的訴訟。



據法新社看到的一封信函顯示，特朗普的律師星期一（11月10日）要求BBC在星期五（14日）之前完全撤回錯誤剪輯內容的紀錄片，並就此道歉，同時「適當賠償所受損害」。

信中寫道，如果BBC不遵守規定，「特朗普總統將別無選擇，只能行使合法權益……包括提起訴訟，索賠不少於10億美元的損失。」

特朗普法律團隊在信中說，BBC的剪輯「虛假、誹謗、惡意、貶損且煽動性」，歪曲特朗普在白宮外的演講內容。「由於BBC播出的捏造言論具有煽動性，這些言論已通過各種數碼媒體廣泛傳播，觸及全球數千萬人，給特朗普總統造成巨大的經濟和聲譽損失。」

2024年11月5日，英國廣播公司（BBC）主席Samir Shah在利茲音樂學院發表講話。 （Getty Images）

特朗普法律團隊的一名發言人證實已致函BBC，他說：「特朗普總統將繼續追究那些散布謊言、欺騙和虛假新聞的人的責任。」

BBC回應稱，將「審查」特朗普法律團隊的來信，並就剪輯一事公開道歉。

BBC主席Samir Shah星期一早些時候就特朗普演講剪輯「判斷失誤」道歉，而總裁戴維（Tim Davie）和新聞部門行政總裁特尼斯（Deborah Turness）則已於星期天（9日）宣布辭職。

Shah說，BBC承認對特朗普在紀錄片中演講的剪輯「確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象」。

他也說，「BBC對此判斷失誤表示歉意」，並承諾改革BBC內部的監管機制。

BBC旗下的節目《Panorama》去年在美國大選前播發的紀錄片《特朗普：第二次機會？》中，被指通過剪輯把特朗普講話的兩個片段拼接在一起，讓他看似煽動支持者參與2021年1月6日的國會山騷亂事件，結果受到批評和白宮的譴責。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

