厄瓜多爾監獄騷亂釀31死　當局將轉移300名高風險囚犯

在厄瓜多爾南部一所監獄發生騷亂導致至少31名囚犯死亡後，厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）11月10日宣佈，已將300名高風險囚犯轉移至聖埃倫娜省（Santa Elena）新建的最高戒備監獄（恩昆特羅監獄），以應對持續惡化的監獄安全形勢。



監獄騷亂在當地周日發生，南部馬查拉監獄（Machala prison）內兩批屬不同幫派的囚犯爆發衝突，期間傳出槍聲和爆炸聲，死者大多是被人吊死，另外有一名警員受傷。諾沃亞批評，犯罪分子企圖挑戰厄瓜多爾，當局會以行動回應。內政部長 John Reimberg透露，周日騷亂的直接原因是囚犯獲悉將被轉移。

諾沃亞在社交媒體平台X上公佈了轉移行動的照片。畫面顯示身着橙色制服、剃光頭的囚犯在士兵看守下集中坐地。諾沃亞強調：「犯罪團夥試圖挑戰國家權威，我們以行動作出回應。」值得關注的是，被轉移人員中包括因腐敗罪被判刑的前副總統格拉斯（Jorge Glas）。

據了解，新建的恩昆特羅監獄（Encuentro Prison）是政府打擊犯罪集團戰略的核心設施，設計容量700多人，通過高度隔離措施切斷囚犯間的非法聯繫。政府數據顯示，厄瓜多爾監獄系統超額關押率達30%，近年已有數百人在幫派衝突中喪生。

在厄瓜多爾全國近期對36所監獄的突擊行動中，當局查獲大量槍支、彈藥及通訊設備等違禁品，監獄系統已成為犯罪集團擴張勢力的重要據點。