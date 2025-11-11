美軍攻擊東太平洋2販毒船6死　聯合國斥行動違反國際人權法

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）11月10日表示，美軍再次對東太平洋上的兩艘運毒船發動襲擊，造成船上6人死亡。聯合國人權事務高級專員此前批評，美國針對加勒比海和太平洋海域的船隻發動襲擊，違反了國際人權法。



赫格塞思周一表示：「情報顯示，這兩艘船與非法毒品走私活動有關，船上載有毒品，並且正在東太平洋一條已知的毒品走私航線上航行。2次打擊均在國際水域進行，每艘船上各有3名男性販毒恐怖分子。6人全部被擊斃。」

自9月以來，五角大樓已公布了19次針對販毒船的空襲，迄今摧毀了20艘船隻、造成76人死亡。

聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）10月31日就表示，美軍在加勒比海和太平洋對船隻的致命攻擊是不可接受的：「這些襲擊在國際法中沒有任何正當理由。美國必須制止此類攻擊，並採取一切必要措施，防止對這些船上人員進行法外處決，無論他們被指控犯有何種罪行。」

2024年2月29日，瑞士日內瓦，聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）出席聯合國人權理事會時發表講話。（Reuters）

儘管美方辯稱，有關行動是必要的禁毒和反恐行動的一部分，特克指出，打擊跨境非法販運毒品是一個執法問題，必須遵守國際人權法中對致命武力的嚴格限制。

國際人權法規定，只有在對生命構成迫在眉睫的威脅的個人採取最後手段時，才允許故意使用致命武力。

委內瑞拉則表示，這些攻擊非法，等同於謀殺，是對這個南美國家主權的侵略。