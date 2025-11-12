土耳其軍用運輸機墜毀20軍人罹難 解體盤旋留下白色煙霧｜有片
撰文：洪怡霖

土耳其國防部周二（11月11日）説，該國一架C-130「大力士」軍用運輸機當天在從阿塞拜疆返回土耳其途中在格魯吉亞境內墜毀, 機上20名軍人罹難。
土耳其國防部在一份聲明中説，土耳其已與阿塞拜疆和格魯吉亞有關部門協調開展搜救行動，機上包括機組人員在內有20名土耳其人。國防部其後證實20名軍人全部罹難。
格魯吉亞內政部同日發表聲明説，這架飛機在格魯吉亞西格納吉市距阿塞拜疆邊境約5公里處墜毀，相關部門已就墜機事件展開調查。
格魯吉亞空中航行服務公司的聲明，這架飛機在進入格領空數分鐘後從雷達屏幕上消失，未發出任何緊急訊號。這間公司已啟動搜救行動。
土耳其私營媒體NTV電視台播放這部飛機墜毀的影片片段，顯示飛機在墜落過程中出現盤旋，並留下一道白色煙霧。
報道指，C-130「大力神」運輸機由美國洛克希德·馬丁公司生産，土耳其武裝部隊目前有19架。
