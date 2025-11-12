英國史上最大比特幣洗錢案判刑 中國女主腦錢志敏囚11年8個月

英國史上金額最大洗錢案判刑，被指曾在中國主導一宗金融龐氏騙案、利用比特幣（Bitcoin）洗錢的47歲中國女子錢志敏（又名張雅迪），11月11日在倫敦的法院被判處11年8個月監禁，罪名是利用比特幣洗錢，轉移在中國的犯罪所得，涉及多達6.1萬枚比特幣，目前市值近50億英鎊。其同黨林成福（Seng Hok Ling，音譯）亦被判囚4年11個月。



47歲中國籍女子錢志敏被捕。（翻攝內媒）

據中國當局稱，2014年至2017年間，錢志敏在中國內地主導一宗投資騙案，約有12.8萬名受害人、涉案金額高達400億元人民幣。她同年由同黨用電單車送到緬甸邊境後，開始了長達近7年的逃亡生涯。

2017年9月，她利用偽造的加勒比島國聖基茨和尼維斯（St Kitts and Nevis ）護照（抵達倫敦希斯路機場。英國檢方表示，錢志敏試圖在意大利購買別墅，並在倫敦購置高檔房產以洗錢，於2018年引起了警方注意。

錢志敏照片。（《介面新聞》）

2018年，英國警方根據錢志敏助手提供的線索，查獲約6.1萬枚比特幣。不過，相關資產在2021年5月才正式被凍結，當時價值已達15億英鎊。隨著比特幣價格持續飆升，目前已價值近50億英鎊。

在錢志敏2024年4月正式被捕前，她利用自比特幣兌換的現金，購買珠寶和奢侈品，並與一名助手環遊歐洲，但會避開可能會將她引渡返中國的國家。

錢志敏和溫儉嘗試用比特幣購買的豪宅。（倫敦警察廳）

檢方指控，錢志敏在洗錢過程中獲兩人協助，這兩人也在英國被判犯有洗錢罪。其中一名被告簡雯（Wen Jian，音譯）去年已被判入獄近7年，另一名同黨林成福（Seng Hok Ling，音譯）則最新被判囚4年11個月。

路透社報道，英國檢方上個月表示，正在考慮為在中國受騙的受害者制定賠償方案，而當中一些受害者已表示，希望獲發比特幣。