俄軍加強進擊烏東稱具進展　烏軍襲俄煉油廠

俄羅斯11月11日表示，其部隊已在烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk，俄方稱紅軍村），以及在庫皮揚斯克（Kupiansk）進一步推進。俄方並發布影片顯示，俄羅斯士兵騎著電單車、站在破汽車和貨車的車頂上，冒着濃霧駛入波克羅夫斯克。



2025年11月10日於社交媒體發布的視頻顯示，俄羅斯士兵向烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進。（Social Media/via REUTERS ）

俄羅斯媒體形容，波克羅夫斯克為「頓涅茨克（Donetsk）門戶」，為推進至頓涅茨克地區兩座烏控城市——克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Sloviansk）奠定基礎。烏克蘭軍方稱，約有300名俄軍士兵進入波克羅夫斯克，指俄方在過去幾天加大了增兵力度。俄羅斯方面又稱，其部隊已完全控制庫皮揚斯克東部地區。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi ）同日也稱，在與俄軍的激烈戰鬥中，烏克蘭軍隊在東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區的處境也「顯著惡化」，稱俄軍利用其在人員和物資方面的優勢，及正利用大霧天氣滲透扎波羅熱。經激烈戰鬥後推進，佔領了3個村莊，烏克蘭軍隊則正在「艱苦但卓絕地戰鬥」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）認同，波克羅夫斯克週邊局勢嚴峻，但強調烏軍仍在繼續消滅佔領者。烏克蘭方面表示，烏軍繼續在多個方向抗擊俄軍，並使用無人機襲擊俄羅斯薩拉托夫（Saratov）及奧爾斯克（Orsk）的煉油廠，現場畫面顯示其中一處設施起火。

俄羅斯軍方稱，目前已控制烏克蘭超過19%的領土，約11.6萬平方公里。烏克蘭方面追蹤前線變化的地圖則顯示，俄羅斯目前控制的烏克蘭領土為19.1%，高於約3年前的18%。