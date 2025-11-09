歐爾班稱獲特朗普豁免買俄羅斯石油不受制裁　白宮：僅豁免一年

據路透社11月8日報道，匈牙利當天表示，在進口俄羅斯石油和天然氣的問題上已經獲得美國方面的「無限期豁免」。不過白宮方面的一名官員表示，匈牙利獲得的此項豁免僅有一年的時限。



此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對俄羅斯的盧克石油公司（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）實施制裁，並威脅要對從這兩間公司購買油氣資源的實體實施進一步的制裁。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7日前往白宮會見特朗普，並希望能獲得美國對匈牙利進口俄羅斯油氣資源的豁免。歐爾班於當天晚些時候宣布，匈牙利已獲得通過土耳其溪天然氣管道和德魯日巴石油管道進口俄羅斯油氣資源的無限期豁免。

歐爾班表示：「沒有任何制裁措施會限制匈牙利通過這些路線的供應，也不會增加其成本。這項豁免是普遍性的，沒有時間限制。」他還表示，如果沒有這項協議，能源成本將會飆升，衝擊整體經濟，推高失業率，並給家庭和企業帶來「難以承受的」價格上漲。

匈牙利外長指特朗普就購買俄羅歲石油給予「無限期豁免」：

匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）其後也在社交平台表示：「總理的表態很明確。他已與美國總統達成一致，我們已獲得無限期的制裁豁免。」

不過美國白宮方面的一名官員在回應路透社的郵件中表示，匈牙利所獲得的豁免期限僅為一年。並且匈牙利還將實現能源採購多元化，並已承諾購買價值約6億美元（約47億港元）的美國液化天然氣。

2025年11月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）共進午餐。（Reuters）

報道稱，匈牙利嚴重依賴俄羅斯能源，而歐爾班將在明年面臨一次「關鍵的選舉考驗」。長期以來，匈牙利都非常依賴從俄羅斯進口油氣資源。國際貨幣基金組織的數據顯示，匈牙利在2024年從俄羅斯購買了74%的天然氣和86%的石油。

本文獲《觀察者網》授權轉載

