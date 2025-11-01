美國防部據報批准向烏克蘭提供戰斧導彈　待特朗普最終決定

美媒周五（10月31日）引述美國官員和歐洲官員透露，美國國防部月初評估指出，向烏克蘭提供戰斧導彈（Tomahawk）並不會對美軍的庫存造成負面影響後，五角大樓已向白宮通報評估，並等待總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）作最終決定。



特朗普17日在白宮會晤澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），期間表示寧願不向烏克蘭提供戰斧導彈，因為不想「放棄保衛美國所需的東西」。

2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（Reuters）

報道指，就在會晤前不久，美國參謀長聯席會議才將評估結果通報白宮。美國和歐洲官員因此表示，他們對特朗普改口否認「打算提供戰斧導彈」一事感到驚訝。

官員表示，雖然五角大樓並不擔心導彈庫存，但美國國防官員仍在努力解決烏克蘭將如何進行導彈訓練和部署的問題。消息人士補充說，烏克蘭要有效使用這些飛彈，仍有幾個操作方面的問題需要解決。

2011年3月29日，一艘美國海軍飛彈驅逐艦當日從地中海發射了一枚戰斧巡航飛彈。（Getty）

戰斧導彈通常從水面艦艇或潛水艇發射，但烏克蘭海軍實力嚴重不足，因此很可能需要從陸地發射。

美軍已經研發出陸基發射裝置，或許可以提供給烏克蘭；但就算美國不願提供，歐洲官員也認為烏克蘭可以找到代替手段。一位官員指出，烏克蘭工程師曾成功研發出一種方案，使英國提供的「風暴之影」（Storm Shadow）導彈得以發射。