普京特使：相信烏克蘭戰爭將在一年內結束

俄羅斯總統普京的特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在沙特阿拉伯舉行的一次投資會議上說，烏克蘭戰爭將在一年內結束。



路透社報道，德米特里耶夫是在上周末與美國政府官員會晤後發表上述講話的。此前，特朗普與普京的峰會宣布推遲。

德米特里耶夫同時也是俄羅斯直接投資基金的首席執行官，他在沙特首都利雅得向與會者說：「我們確信我們正走在通往和平的道路上，作為和平締造者，我們必須促成和平的實現。」

2025年5月9日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）出席在紅場舉行的勝利日閲兵式，紀念第二次世界大戰中戰勝納粹德國80周年。（Reuters）

當被問及烏克蘭和平是否有可能在一年內實現時，德米特里耶夫回答說：「我相信可以。」

在美國期間，德米特里耶夫說，俄羅斯和美國在戰爭問題上已接近達成「外交解決方案」。

德米特里耶夫稱讚美國、沙特阿拉伯和俄羅斯這三個世界主要自然資源擁有國之間的合作，並稱這種合作會使世界更加安全。

2025年10月28日，在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見荷蘭外交大臣範韋爾（David van Weel，不在此圖中）時向媒體發表演說。（Reuters）

德米特里耶夫說：「目前人們的關注點都集中在俄羅斯周邊地區的衝突上，但我們不希望它升級為更大規模的衝突。為此，我們必須做得比以前更好，而不是更糟。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

