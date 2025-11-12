美國逾千航班取消　眾議員揸16小時電單車返華府　冀表決結束停擺

美國聯邦政府自10月1日起開始停擺，迄今已有42日。美國航班因此大受影響，11月11日有1200個航班取消。有美國眾議員為趕回華盛頓特區，就日前送審的臨時撥款法案進行表決，推動政府結束停擺，打算克服空中交通混亂，返回首都。更有議員自威斯康星州（Wisconsin）的家鄉出發、冒着低溫騎16小時的電單車回去投票。



綜合外媒報道，威斯康星州眾議員Derrick Van Orden日前在社交平台X（舊稱Twitter）上發布影片，片中可見他騎着電單車停在密西西比河岸邊，而氣溫只有32華氏度（0攝氏度）。他表示自己打算騎車16小時返回華府：「天氣會有點冷，但我會盡我的職責」。

▼威斯康星州眾議員：將騎行16小時▼

他在最新發布的影片中表示，自己已經騎到賓夕法尼亞州薩默塞特（Somerset, Pennsylvania），當時氣溫約零下3攝氏度。

阿肯色州眾議員Rick Crawford和密西西比州眾議員Trent Kelly等人表示，他們將共同乘車前往位於華府的國會大廈。

參議院昨日通過臨時撥款法案，法案將送交眾議院表決。倘撥款法案最終獲國會通過，將為聯邦政府提供資金直至明年1月30日，結束長達40多天的政府停擺。