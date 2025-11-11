美國政府停擺｜特朗普：所有空中交通管制員須立即返回崗位
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯邦政府停擺持續，由於政府下令削減航班，以及空中交通管制人員缺勤，令全國航空交通遭受嚴重影響。美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）11月10日要求空管員立即復工，並警告任何不復工的人員將被大幅扣薪。
特朗普在社交平台發文稱，聯邦政府至今停擺長達41天，對於期間沒有請假的空管員，建議每人發放1萬美元獎金。不過，目前尚不清楚有多少人符合資格。特朗普又稱，歡迎那些請假的空管員辭職，呼籲「所有空中交通管制員必須立即返回崗位！！！」
對於特朗普的說法，路透社官員表示，目前尚不清楚扣薪的具體方式，也不清楚其提議的獎金來源。而在特朗普發文後，包括美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines）和聯合航空（United Airlines）在內，美國多家大型航空公司的股價均出現下跌。
聯邦航空管理局（FAA）局長Bryan Bedford於上星期表示，自政府停擺以來，美國30個最大機場的空管員每天缺勤率高達20%至40%。
路透社報道，全國於10日有1,700個航班取消，預計之後進一步增加。根據航班追蹤網站FlightAware顯示，截至美國東部時間上午11時30分，當日至少3,480個航班延誤。
