美政府停擺結束有望　參院正式通過臨時撥款法案　送交眾議院表決

美國聯邦政府停擺結束有望，參議院11月10日通過臨時撥款法案，法案將送交眾議院表決。倘撥款法案最終獲國會通過，將為聯邦政府提供資金直至明年1月30日，結束長達40多天的政府停擺。



路透社10日報道，法案以60比40的投票結果獲得通過，幾乎所有共和黨議員和8名民主黨議員投了贊成票，而參院昨日同樣以60票通過推進臨時撥款法案。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

接下來，法案將送交給共和黨議席佔多數的眾議院，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）此前表示，他希望最早於13日投票通過法案，並將其送交給總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效。

路透社稱，撥款法案未有與《平價醫療法案》（ACA）下補貼延期掛鉤，共和黨僅同意將於下月就延長《平價醫療法案》補貼進行投票。

2025年9月19日，美國華盛頓國會山莊，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免部分政府停擺。（Reuters）

另外，該法案將再為「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）提供資金，直至2026年9月30日，避免該計劃在此期間因聯邦政府再次停擺而面臨中斷。