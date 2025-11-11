美政府停擺結束有望 參院正式通過臨時撥款法案 送交眾議院表決
撰文：劉耀洋

美國聯邦政府停擺結束有望，參議院11月10日通過臨時撥款法案，法案將送交眾議院表決。倘撥款法案最終獲國會通過，將為聯邦政府提供資金直至明年1月30日，結束長達40多天的政府停擺。
路透社10日報道，法案以60比40的投票結果獲得通過，幾乎所有共和黨議員和8名民主黨議員投了贊成票，而參院昨日同樣以60票通過推進臨時撥款法案。
接下來，法案將送交給共和黨議席佔多數的眾議院，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）此前表示，他希望最早於13日投票通過法案，並將其送交給總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效。
路透社稱，撥款法案未有與《平價醫療法案》（ACA）下補貼延期掛鉤，共和黨僅同意將於下月就延長《平價醫療法案》補貼進行投票。
另外，該法案將再為「補充營養援助計劃」（SNAP，又稱食品券計劃）提供資金，直至2026年9月30日，避免該計劃在此期間因聯邦政府再次停擺而面臨中斷。
