巴西COP30大會　原住民抗議者闖會場示威　與保安衝突場面大混亂

《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方會議（COP30）在巴西貝倫開幕的第二天突發騷亂。



據路透社11日報道，當地時間周二，數十名原住民抗議者強行闖入COP30氣候峰會會場，要求在森林管理事務中擁有更多話語權，呼籲採取氣候行動保護森林。在園區入口處，抗議者與聯合國安保人員爆發衝突，現場上演「全武行」。「政客新聞網」稱，這是多年來聯合國年度氣候大會場內出現的「最嚴重騷亂事件」。

現場影片顯示，一些抗議者揮舞着寫有爭取土地權利口號的旗幟，或舉着寫有「我們的土地不出售」的標語牌。

「我們不能靠錢過活，」來自巴西塔帕若斯河下游附近圖皮南巴族（Tupinamba）社區的原住民領袖吉爾馬爾（Gilmar）表示，「我們希望自己的土地免受農業綜合企業、石油勘探、非法採礦者和非法伐木者的侵擾。」

2025年11月11日，原住民抗議者到COP30峰會示威，與保安人員爆發衝突（Reuters）

聯合國方面向英國廣播公司（BBC）證實，示威者衝破了會場的第一道安保屏障，隨後被阻止繼續向內推進。報道稱，對於有着嚴格安保規程的聯合國氣候大會而言，此次安保防線被突破的情況極為罕見。

據路透社報道，安保人員將抗議者推開後，用桌子堵住入口。一名目擊者稱，有安保人員捂着腹部被輪椅推離現場。另一名眼部上方受傷的安保人員說，自己被人群中扔出的一根鼓槌擊中頭部。現場被沒收了多根又長又重的木棍。

在抗議者們散去後，安保人員允許各國代表們離開會場。綜合法新社報道，事發時參會人員正陸續離開會場。衝突發生後，他們被要求退回會場內等待安全確認。

《聯合國氣候變化框架公約》秘書處的一名發言人在聲明中通報情況稱，「今晚早些時候，一群抗議者衝破了會場主入口的安保屏障，導致兩名保安人員受輕傷，會場也受到輕微損壞。」該發言人稱，相關部門正在調查此事，目前會場已恢復安全，氣候談判仍在繼續。

另據彭博社報道，事件發生後，會場周邊的安保力量已加強，至少有12輛帕拉州憲兵部隊車輛部署在現場。

當天早些時候，已有一小部分氣候活動人士在會場限制區域舉行了和平抗議。這些活動在安保人員監控下平穩結束，未出現緊張局勢或衝突。

路透社報道稱，儘管巴西總統盧拉強調原住民群體是今年COP30談判的關鍵參與方，本周早些時候已有數十名原住民領袖乘船抵達會場參與談判。但部分原住民仍對森林中持續推進的工業和開發項目感到不滿，要求在森林管理事務中獲得更多話語權。酋長拉奧尼・梅圖克蒂雷（Raoni Metuktire）告訴路透社，他們敦促巴西賦予原住民保護亞馬孫的權力。

NGO組織「全球青年聯盟」（Global Youth Coalition）的青年動員協調員奧古斯丁·奧卡尼亞（Agustín Ocaña）向美聯社透露，他當時正在場外，看到兩組人群正朝會場走去，一部分身着黃衫，另一些穿着原住民社區服飾。另據「政客新聞網」報道，揮舞黃旗、穿着黃色T恤的人是抗議亞馬孫地區石油開採的示威者。

奧卡尼亞表示，起初雙方大多只是跳舞、呼喊口號。他並未看清哪一方率先衝破安保防線，但當安保人員強行關門並呼叫增援時，局勢開始升級。

衝突中，他目睹雙方用安檢入口附近存放物品的小型塑料箱相互擊打，部分闖入者還高呼「沒有我們參與，就不能替我們做決定」。

他進一步解釋稱，一些原住民社區的不滿早有淵源：他們看到大量資源被投入建造「一座全新的城市」（指峰會相關設施），而其他地區在教育、醫療及森林保護方面的迫切需求卻遲遲得不到滿足。

「他們這麼做並非因為本性惡劣，而是走投無路，只想保護自己的土地和河流，」 奧卡尼亞說，「重要的是，全世界要明白：如果我們一邊沒完沒了地討論如何保護地球，一邊卻持續破壞它，類似這樣的事情只是冰山一角。」

英國《衛報》提到，COP30自開幕以來便成為各類遊說、抗議團體的聚焦之地，各種團體來此「共襄盛舉」。

報道稱，過去一周，活動人士數量持續增多，每天最多組織四場活動，且在此前均以和平方式開展；僅周二當天，就有女權團體、巴勒斯坦支持者以及健康與環境組織分別舉行了抗議活動。

