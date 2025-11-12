俄羅斯2歲童輕推升降機門板　竟遭「吞入」1.8米電梯井｜有片

俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）一棟公寓11月8日發生驚險意外，一名2歲男童和父母等候乘搭電梯時，男童輕輕用手觸碰電梯門，未料門板竟被推開，男孩墮入1.8米深電梯井中。所幸父親跳下後將兒子救出，兩人無大礙。



據《太陽報》報道，當地時間晚上8時34分，這家人正在1樓等電梯。男童不慎遭電梯井「吞入」後，父親阿列克謝（Alexey）立刻擠過門板跳下去救兒子，母親也用手電筒照亮電梯井。

樓上的鄰居聽到尖叫聲後，將電梯停在三樓，以防父子倆被壓死。

▼電梯「吞入」男童瞬間：

報道指，幸孩子墜落後，奇跡般地避開電梯井底部的金屬尖刺。他獲送到醫院檢查，發現頭和背部只有擦傷後回家。

阿列克謝痛批這棟公寓投入使用才一年多，電梯品質極差，他稱「一整年下來，2部電梯正常運作的時間大概只有2個月左右，乘坐起來也很可怕，會發出噪音、嘎吱聲和磨擦聲。」