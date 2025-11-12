澳洲總理晤印尼總統　同意簽署新安全條約

澳洲和印尼同意簽署一項新的安全條約，進行更緊密的軍事合作。



法新社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期三（11月12日）與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在悉尼舉行會談後宣布這項決定。

2025年11月12日，澳洲悉尼「堪培拉號」軍艦上，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）在印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto，右）身旁發表演說。（Reuters）

澳洲正與長期盟友美國愈走愈近，不斷加強軍力建設，試圖遏制在亞太地區日益強勢的中國，而印尼採取更為中立路線，既不願與華盛頓走得太近，也遠不願與北京對抗。

阿爾巴尼斯在悉尼皇家海軍基地舉行的聯合新聞發布會說，他和普拉博沃「剛剛實質性地完成了一項新的雙邊共同安全條約談判」。

他說，新條約是以雙方在2024年簽署的雙邊防務條約為基礎，「體現了兩國的共識，即確保和平與穩定的最佳方式就是共同行動」。

2025年3月16日，澳洲，圖為一艘美國的維珍尼亞級快速攻擊潛水艇「明尼蘇達號」（SSN-783）停泊在西澳海岸附近。（Reuters）

普拉博沃說，新條約承諾兩國將在防務和安全領域進行緊密合作。他說：「我們無法選擇鄰國……好鄰國會在困難時期互相幫助。」

根據澳洲和印尼在2024年簽署的條約，雙方承諾在充滿爭議的亞太地區加強合作，包括兩國軍隊可在對方境內開展行動條款。

阿爾巴尼斯說，他希望在2026年訪問印尼，並與印尼簽署新條約。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

