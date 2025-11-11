印尼清真寺爆炸案　17歲疑犯或受基督城槍擊案啟發　為復仇行兇

印尼首都雅加達一間位於學校內的清真寺11月7日發生爆炸，造成96人受傷。警方11日表示，涉案的該校17歲男學生在現場放置了7枚自製炸彈，當中3枚未引爆。該學生或受到2019年新西蘭清真寺襲擊案等啟發，出於復仇而犯案。



警方在爆炸現場搜出多枚裝於可樂罐內的炸藥，部分以遙控引爆或以引線點燃，另有三枚未爆。警方還發現一支刻有「復仇」字樣的玩具槍。

調查顯示，案件的17歲疑犯曾在社交媒體上關注白人至上主義者與新納粹分子相關的暴力事件，可能受到2019年新西蘭基督城（Christchurch）清真寺發生的槍擊案以及1999年美國哥倫比亞高中（Columbine High School）槍擊案等啟發。

2025年11月7日，印尼雅加達，一間位於學校內的清真寺發生爆炸。圖為醫護人員在雅加達伊斯蘭醫院用擔架抬着一名受傷的學生。（Reuters）

印尼反恐部門官員Mayndra Eka Wardhana透露，該學生覺得無論是在家還是在學校都無法向人傾訴，因性格孤僻、存在復仇心理而單獨作案。早前有媒體報道，該學生在校內受到欺凌。

雅加達警方局長Asep Edi Suheri稱，疑犯是一個「面對法律的孩子」，表示將依法審理案件。

由於在爆炸發生時頭部受傷，疑犯已接受手術，目前正在康復中。警方未有公開其姓名。