中企參與牽頭發展　全球最大1800億元綠地鐵礦項目畿內亞正式投產

全球規模最大的綠地鐵礦項目——畿內亞西芒杜（Simandou）鐵礦項目在多方見證下正式投產。



所謂綠地鐵礦項目，即從零開始建設、此前沒任何採礦活動的新開發項目。

儀式在當地時間11月11日（星期二）下午，在靠近畿內亞（Guinea）首都科納克里（Conakry）的新港口馬瑞巴亞（Morebaya）港舉行，眾多賓客從首都乘坐快艇抵達現場，見證在六年時間內迅速建竣，並將深度影響世界鐵礦貿易格局的項目落成。

2025年11月4日，從空中俯瞰畿內亞西芒杜（Simandou）鐵礦三號和四號礦區，該礦是力拓集團及其合作夥伴合資企業SimFer營運的大型高品位鐵礦床之一。（Reuters）

中國副總理劉國中代表中國國家主席習近平出席項目投產儀式。其他出席的非洲領導人還包括盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame)，以及加蓬總統邦戈（Brice Oligui Nguema），畿內亞過渡總統敦布亞（Mamady Doumbouya）一身傳統白袍壓軸入場。

敦布亞是在2021年發動軍事軍變，推翻時任總統孔戴（Alpha Conde），並領導過渡政府執政至今。畿內亞將在12月28日舉行總統選舉。

整體開發成本高達232億美元（約1,803億港元）的西芒杜鐵礦項目，由至少六方牽頭發展，包括全球最大鋁土礦海運商新加坡韋立國際、中國山東民企魏橋鋁業（隸屬中國宏橋集團）、全球產量最大鋼鐵公司中國寶武鋼鐵集團、英澳鐵礦巨頭力拓（Rio Tinto）、中國鋁業集團（Chinalco），以及畿內亞政府。

其中，韋立國際與宏橋所組成的西芒杜贏聯盟（Winning Consortium Simandou，簡稱WCS），負責北礦區發展。

除了總面積約700平方公里的南北礦區，長約650公里的跨畿內亞重載鐵路和靠近畿內亞首都科納克里的港口馬瑞巴亞（Morebaya）也是項目重要組成部分。項目產能最終可達每年1.2億萬公噸，南北礦區各佔一半，可佔全球鐵礦貿易總需的約5%。

2025年11月4日，畿內亞，力拓集團及其合作夥伴合資企業SimFer營運的西芒杜（Simandou）鐵礦三號和四號礦區，一輛輪式裝載機正在作業。西芒杜鐵礦是最大的高品位鐵礦床之一。（Reuters）

楊榮文李奕賢等 新加坡代表出席

出席投產儀式的還包括新加坡前外交部長楊榮文、通商中國主席李奕賢，以及新加坡企業發展局企業榮譽導師陳德鈞等新加坡代表。

楊榮文接受《聯合早報》採訪時說，西芒杜鐵礦項目具重大意義，開啟畿內亞的新篇章，也激勵所有非洲國家，讓它們看到通過投資和科技能實現的成就。

他也指出，非洲的面積約為中國或美國的三倍，資源極為豐富；韋立國際作為一家新加坡企業，參與西芒杜項目令人引以為傲，而國人也應關注世界的發展形勢，以及非洲日益增長的重要性。

楊榮文說：「我希望項目能在新加坡廣為人知，讓國人意識到非洲蘊含的機遇，鼓勵他們不僅限於跟我們自己，更要與其他夥伴合作。」

李奕賢受訪時也談到，西芒杜鐵礦項目是新加坡企業迄今在非洲的最大筆單項投資，項目成功落實，凸顯新加坡作為開放經濟體的優勢。

他說：「它表明新加坡作為一個開放經濟體，能持續吸引新移民，他們帶來了全球商業網絡，能擴展新加坡外部經濟空間，這個網絡比我們單打獨鬥時更龐大、更強勁、覆蓋更多行業。」

新加坡管理結合中國能力 是項目落實核心要素之一

帶動西芒杜鐵礦在短短六年中發展起來的主要推手，是韋立國際集團創始人兼總裁孫修順（61歲）；他也是西芒杜贏聯盟主席。

孫修順原籍中國山東，從當船員起家，因參與鋁土礦運輸，在2002年創業。約2006年，他把經營核心遷移來新加坡，以更貼近印尼的礦山企業。2012年，他成為新加坡公民。

2013年，印尼限制鋁土礦出口，孫修順受形勢所迫，在2014年進軍西非畿內亞，反促成他在極短時間內成為全球最大鋁土礦海運商，也促使畿內亞成為世界最大鋁土礦出口國。

2019年，完全沒鐵礦發展和經營經驗的他，帶領西芒杜贏聯盟標得西芒杜北礦區發展權，重新開啟這個曾被擱置超過20年的項目。早在1997年，力拓便獲得畿內亞政府授予的西芒杜鐵礦勘探權，並在其後取得部分開採權，但受政治、基礎設施及合作糾紛等多重因素影響，項目遲遲未能啟動。

2025年11月4日，畿內亞，力拓集團及其合作夥伴合資企業SimFer營運的西芒杜（Simandou）鐵礦三號和四號礦區，採礦車輛正在作業。西芒杜鐵礦是最大的高品位鐵礦床之一。（Reuters）

被問到如此龐大的西芒杜鐵礦項目如何能在短短六年內落實時，孫修順告訴《聯合早報》，這依賴於三個核心要素：一是科學管理；二是聘請專業高效的中國團隊提供技術支持和施工力量；三是引入新加坡在金融和資源整合上的高效率和優勢，實現「中國能力」疊加「新加坡管理」的有機結合。

楊榮文和李奕賢等此行也參觀了韋立國際所屬博凱贏聯盟（SMB-Winning Consortium）在畿內亞博凱（Boke）開闢的鋁土礦生產線。

本文獲《聯合早報》授權轉載

