美國政府停擺即將結束　重啟時間或達一周以上

美國史上持續時間最長的政府停擺即將結束，但重啟聯邦政府機構可能需要數天時間，在某些情況下甚至需要一周或更長時間才能恢復正常運作。



彭博社報導指，薪資系統需要更新以補發停擺期間的工資。停滯長達43天的撥款發放、貸款申請和客服積案也需儘快處理。延誤的環保許可、工作場所檢查及政府合同審批在各聯邦機構中堆積如山。

上述各項重啟工作都要等到國會通過撥款法案，並由總統特朗普（Donald Trump）正式簽署後才能開展。眾議院最早可能於美東時間星期三（11月12日）晚間通過參議院已批准的臨時撥款法案，但許多政府機構可能要到星期五（14日）或下星期一（17日）才能開始恢復運轉，具體取決於法案在國會的推進速度。

聯邦官員警告，部分與停擺相關的限制可能還將持續。美國交通部長達菲（Sean Duffy）週三說，政府計畫在重新開門一周內開始解除航班限制，而這一時間恰好趕在感恩節假期出行高峰期之前。

美國交通部長達菲（Sean Duffy）已承諾這次會加快速度，他說政府重新開門後，空管人員將在24至48小時內收到70%的欠薪。（Reuters）

雖然聯邦僱員將獲得補發工資，但各機構警告稱，重新計算工資需要時間。2019年的一項法律要求各機構在撥款中斷結束後，儘快向員工支付停擺期間的全額工資，不受原定發薪日期限制。但美國國家空中交通管制員協會主席丹尼爾斯（Nick Daniels）說，2019年政府停擺結束後，空管人員等上兩個到兩個半月的時間才拿到全額補發薪資。

達菲已承諾這次會加快速度，他說政府重新開門後，空管人員將在24至48小時內收到70%的欠薪。他星期二告訴記者，剩餘部分將在大約一周後發放。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

