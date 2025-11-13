歐盟據報擬加快打擊中國電商小額包裹　最早明年初徵收處理費

英媒11月13日報道，歐盟委員會貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）向歐盟財長致函，呼籲從2026年初開始，針對Shein、Temu 和阿里巴巴等中國電商平台訂購的小額包裹徵收歐盟範圍內的處理費。這比原定計劃提前了兩年多，旨在保護本土零售商免受「不公平競爭」的影響。



報道引述謝夫喬維奇在信中寫道：「這是確保歐盟在快速變化的貿易現實面前鞏固自身地位的關鍵一步，此舉將發出一個強烈的信號，表明歐洲認真致力於提高自身競爭力，並確保其企業享有公平的經營環境。」

2024年4月4日，新加坡一家購物中心的Shein快閃店。（Reuters）

歐盟委員會5月提議取消商品繳納關稅的150歐元（約1,350港元）門檻，該提案將於2028年中期生效，並改為對每個包裹收取2歐元的費用。去年，歐洲消費者購買的46億個包裹中，超過80%來自中國賣家。

但謝夫喬維奇指出，這個時間表與當前局勢的緊迫性不符：「歐洲各行業，尤其是零售業，已多次強調必須立即消除這種扭曲競爭的現象。要向我們的企業和民眾解釋歐盟為何不能更快地採取行動，將極其困難。」

2025年2月11日，圖為中國快時尚品牌Temu的標誌。（Reuters）

歐盟各國政府需要就新的時間表達成一致，並就統一徵收的關稅進行談判。包括羅馬尼亞在內的一些國家，最近對每個包裹徵收了最高5歐元的國家關稅，以迫使歐盟委員會採取行動。

此封信函發出之際，距離二十國集團峰會（G20）僅10天，預計歐洲領導人將在峰會上與中國國家主席習近平討論貿易問題。