烏克蘭曝7.8億貪腐案　澤連斯基親信涉事　能源、司法部長請辭

烏克蘭反貪部門早前公布，有能源部現任和前任官員與商人組成犯罪集團，涉嫌透過烏克蘭國家核電公司批核合約過程收取回佣和洗錢，涉及金額接近達1億美元（約7.77億港元）。最新，司法部長加盧先科（German Galushchenko）和能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）已經向國會遞交辭職申請。



烏克蘭反腐敗局（NABU）與反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）本週聲明表示，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）商業夥伴明迪奇（Timur Mindich）、前副總理切爾尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）以及多名官員被控參與貪腐謀劃。

反腐部門表示，這項調查歷時15個月、進行了1000小時的竊聽，並繳獲數袋現金。7名疑犯中已有5人被捕。該犯罪網絡主要集中在能源領域，主要涉及烏克蘭原子能公司Energoatom的採購與合約操作。

2025年2月13日，俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）、時任能源部長加盧先科（German Galushchenko，中）和烏克蘭原子能公司（Energoatom）總裁科京（Petro Kotin，左）視察了位於烏克蘭赫梅利尼茨基核電廠。 （Reuters）

該集團被控操縱Energoatom合同，從中收取相當於合約金額10%至15%的回扣，並透過位於基輔的一個秘密辦事處洗錢約1億美元。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）周三表示，加盧先科和格林丘克已經提交了辭職申請。格林丘克在社交平台Facebook公開辭職信，強調自己並未涉及任何違法行為；加盧先科此前被國會解除了職務，他亦支持接受調查。

澤連斯基：將簽署法令制裁2涉案個人

明迪奇和澤連斯基共同擁有影視製作公司Kvartal 95，該公司曾幫助澤連斯基開啟了喜劇生涯，直到他2019年當選烏克蘭總統。

澤連斯基強調，烏克蘭能源設施正因俄羅斯空襲面臨電力中斷，而能源領域的腐敗是不可接受的。他還表示將簽署一項法令，對兩名涉案個人進行制裁。