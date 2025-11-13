白宮：政府停擺43天 10月關鍵經濟數據恐「永遠不會發佈」
撰文：陳楚遙
美國國會眾議院於11月12日晚正式通過一項聯邦政府臨時撥款法案，並隨即交由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署生效，結束長達43天聯邦政府停擺。白宮同日警告，停擺對經濟觀測系統造成的損害恐難挽回，原定10月發布的兩大關鍵報告——消費者通脹（CPI）與就業報告「可能永遠不會發佈」。
白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周三指，民主黨導致的停擺「永久損害了聯邦統計系統」，使聯儲局決策者在關鍵時刻「盲目行事」。
據悉，數據遺失的關鍵在於收集工作中斷。前勞工統計局專員麥肯塔弗（Erika McEntarfer）在社交媒體上表示，「你無法在11月重返賣場追溯10月價格。」雖然9月就業報告有望在政府重開後迅速發佈，但10月的數據收集因政府人員休假而全面停擺，依賴電話調查的失業率數據尤其難以追溯。
聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）以「霧中駕駛」比喻當前決策困境，暗示缺乏可靠數據可能影響12月利率決策。市場只能轉向ADP等民間報告，該報告顯示10月增加4.2萬個工作崗位，但與8月官方數據的2.2萬增幅存在落差。
儘管政府危機暫解，但這項臨時撥款法案僅維持運作至2026年1月30日，意味着兩個月後美國可能再度面臨停擺危機。
