美國停擺｜民主黨願以1年醫保補貼換政府重開　共和黨：行不通

美國政府停擺持續之際，美國參議院民主黨周五（11月7日）提出一項新的提案，建議把奧巴馬醫改保險補貼延長一年和政府重開兩項議題捆綁解決，但遭共和黨迅速拒絕。



為尋求突破，國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周五公布民主黨的最新讓步方案，那就是不再要求永久延長奧巴馬醫改保險補貼，而是改為延長一年。

民主黨建議，先將此一年期補貼延長案與一項能讓政府立即重開的短期支出法案共同表決通過，在政府重開之後，再成立一個兩黨特別委員會，在政府重啟後才開始協商補貼及其他醫療改革的長期解決方案。

這項提議很快遭到共和黨的拒絕。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）稱此舉是「行不通的」（nonstarter）。

2025年10月31日，美國維珍尼亞州， 一名旅客在聯邦政府停擺期間在華盛頓列根機場的旅客航站內行走。（Reuters）

由於國會未能於預算期限前通過新的財政年度撥款法案，聯邦政府部份機構因資金耗盡而陷入停擺。而在俗稱「奧巴馬醫改」的《平價醫療法案》中，一項關鍵的保費稅收抵免政策2025年12月31日到期。

停擺開始以來，兩黨的核心分歧在於解決這兩個問題的先後順序。

共和黨堅持必須先通過一項「乾淨」的臨時撥款法案，讓政府先恢復運作，之後再就包括醫保補貼在內其他議題進行談判，民主黨則主張必須在重啟政府的同時，一併解決醫保補貼問題，以避免未來保費飆升。