密大中國學者走私有毒真菌案宣判　法官：已服刑期將驅逐出境

密西根大學研究人員Yunqing Jian早前涉嫌將植物病原體走私進入美國研究，並向聯邦調查局（FBI）撒謊，因而被控「共謀、走私、虛假陳述與簽證詐欺」案，底特律密西根東區聯邦地方法院法官Susan DeClercq於11月12日宣布，被告量刑為其已服刑時間，即5個月零1天，故他將由美國海關與邊境保護局（CBP）遣送回中國。



法官周三在庭上指，類似的走私案件的中位刑期為0到6個月，而被告已經在監獄服刑了5個月零１天，加上她因該案失去工作，研究報告也遭除名，因此其已服刑期即為量刑，之後將啟動遣送出境程序。法官還稱，本案「非常奇怪」，因涉及一名「極具成就的研究人員」。

今年6月，美國司法部起訴33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu，二人為情侶關係。美國當局稱，去年7月Zunyong Liu入境時，攜帶數小包禾谷鐮孢菌（Fusarium graminearum），這種真菌會導致一種對小麥、大麥、玉米和水稻造成嚴重破壞的疾病。案發時，她為密西根大學的研究科學家。

美國密西根東區地方法院公佈的這張照片顯示，當局稱在底特律機場的行李中發現了生物病原體。(U.S. District Court for the Eastern District of Michigan)

Yunqing Jian和Zunyong Liu在中國內地專門研究禾穀鐮刀菌，這種真菌在美國田間很常見，視乎天氣與生長條件而定。不過，如果沒有政府許可，將禾穀鐮刀菌帶入美國屬非法行為，且許可證附有嚴格條件。密西根大學並未持有許可證。

美國助理檢察官Michael Martin表示，此舉有造成「毀滅性傷害」的潛在可能，但並未詳細說明。

為Yunqing Jia律師檢視證據的印第安納大學（Indiana University）專家Roger Innes則表示，本案「對美國農民或任何人都沒有風險」，也無意製造更具毒性的菌株。