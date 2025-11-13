魯比奧為加勒比地區軍事行動辯護：歐洲無權干涉美國空襲行動

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月12日反駁部分盟友對美國在加勒比海地區軍事行動合法性的批評，指出歐洲無權干涉華盛頓如何捍衛國家安全。



魯比奧周三出席在加拿大舉行的七國集團（G7）外長會議，會上重點討論烏克蘭和加沙戰事，但部分國家對美國打擊販毒船的行動表示擔憂。其中，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）認為空襲行動違反國際法。

G7在會後聲明中表示，他們重申加強夥伴關係，確保海上港口和航線安全，打擊非法毒品販運的共同承諾，惟聲明未有具體提及美國在拉丁美洲附近海域的軍事行動。

魯比奧離開加拿大前向記者表示，會上沒有人向他提及美軍的行動，又指毒品亦有從委內瑞拉運往歐洲，認為歐洲應該感謝美國清除毒品恐怖份子。

當被問及有報道指英國因擔心打擊行動，暫停與美國分享毒品走私情報時，魯比奧回應批評這是假新聞，重申美英有非常牢固的夥伴關係。

迄今為止，美軍已在加勒比海和拉丁美洲太平洋沿岸對疑似運毒船隻進行了至少19次空襲，造成至少76人死亡。