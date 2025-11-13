美國屋主與60寵物葬身火海　巨大蟒蛇燒成「蛇乾」

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）梅休恩市（Methuen）一處民宅11日凌晨發生火災。



男性屋主疑似逃生不及、遺體在地下室中被發現，且同處還有多達60條蛇和鳥類死亡，從鄰居說法中推測應該都是屋主生前飼養的寵物，消防單位還在現場發現被大火燒成蛇乾的巨大蟒蛇。

根據消防官員的說法，他們花了4個小時才控制住火勢（YouTube@WCVB Channel 5 Boston）

救火現場以及被燒乾的蛇：

綜合《CBS》和《WHDH》報導，緊急救援部門人員是在11日凌晨2時20分左右接獲報案，表示阿特金森街（Atkinson Street）的1處民宅冒出濃煙，消防員到達現場後，發現這棟獨立住宅已經陷入火海、現場濃煙滾滾，雖然立即嘗試進入屋內，但火勢過於猛烈且被大量雜物阻擋，他們只能轉為防禦性滅火、以保護附近的房屋。

根據消防官員的說法，他們花了4個小時才控制住火勢，並認為火勢是從地下室開始，火災發生時屋內共有4人，分別為2名住戶和2名訪客，這4人中有3人成功逃生，消防員事後進入屋內，在地下室發現1名男子、多達60條蛇和數隻鳥類的屍體，死亡的男子正是屋主。

至於發現的動物屍體，看起來都像是屋主的寵物，曝光的現場照片中，可以見到幾條巨大的蟒蛇和蚺蛇被燒成蛇乾，畫面怵目驚心。

屋主的鄰居透露：

他經常到屋外的郵箱取郵件，有1天我經過時，看到他脖子上纏著1條黃色的蟒蛇，我停下來和他聊了一下，我想他一定很會照顧動物。

也有鄰居表示「他經常在外面遛狗，也會停下來和你聊天，他是個非常好的人」。

目前起火的詳細原因仍在調查當中。

