美國屋主與60寵物葬身火海 巨大蟒蛇燒成「蛇乾」
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國馬薩諸塞州（Massachusetts）梅休恩市（Methuen）一處民宅11日凌晨發生火災。
男性屋主疑似逃生不及、遺體在地下室中被發現，且同處還有多達60條蛇和鳥類死亡，從鄰居說法中推測應該都是屋主生前飼養的寵物，消防單位還在現場發現被大火燒成蛇乾的巨大蟒蛇。
救火現場以及被燒乾的蛇：
+1
美民宅起火 屋主與60條寵物蛇葬身火海
綜合《CBS》和《WHDH》報導，緊急救援部門人員是在11日凌晨2時20分左右接獲報案，表示阿特金森街（Atkinson Street）的1處民宅冒出濃煙，消防員到達現場後，發現這棟獨立住宅已經陷入火海、現場濃煙滾滾，雖然立即嘗試進入屋內，但火勢過於猛烈且被大量雜物阻擋，他們只能轉為防禦性滅火、以保護附近的房屋。
根據消防官員的說法，他們花了4個小時才控制住火勢，並認為火勢是從地下室開始，火災發生時屋內共有4人，分別為2名住戶和2名訪客，這4人中有3人成功逃生，消防員事後進入屋內，在地下室發現1名男子、多達60條蛇和數隻鳥類的屍體，死亡的男子正是屋主。
至於發現的動物屍體，看起來都像是屋主的寵物，曝光的現場照片中，可以見到幾條巨大的蟒蛇和蚺蛇被燒成蛇乾，畫面怵目驚心。
屋主的鄰居透露：
他經常到屋外的郵箱取郵件，有1天我經過時，看到他脖子上纏著1條黃色的蟒蛇，我停下來和他聊了一下，我想他一定很會照顧動物。
也有鄰居表示「他經常在外面遛狗，也會停下來和你聊天，他是個非常好的人」。
目前起火的詳細原因仍在調查當中。
【延伸閱讀】美國青年路經火場衝進去救5命 最後關頭抱6歲女童跳窗自己受傷（點擊放大瀏覽）
+21
巴西公寓大火 猛男先救妻女再救愛犬卻葬身火海 最後身影被拍下美女舞者裙子被火把點燃「在觀眾眼前遭火焰吞噬」 全身80%燒傷恐怖！髮型師手中風筒突然大爆炸 全店秒陷火海 顧客慘變火人越南酒精烤魷魚射出「火箭」 女童「中箭」烈焰焚身｜有片・慎入拍攝「色情廚房」鍋突然起火 內衣美女嚇到花容失色遭質疑扮嘢美國5歲男童自稱前世是被燒死的女人 上節目震驚所有人
延伸閲讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】