建交50年來首次泰王訪華　中國大使：中泰重要里程碑

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今日起訪中國至11月17日。今年還是中泰兩國建交五十周年，中國駐泰國大使張建衛就在泰媒發文，稱中國政府和人民正熱切期待泰國國王和王后訪華，「此訪不僅是一場外交盛事，更是中泰關係發展史上又一座重要里程碑」。



張建衛在周二發表的名為《為賡續中泰友好再譜歷史新篇》文章中指出，這是中泰建交50年來泰國國王首次訪華，哇集拉隆功將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現泰國最高領導人對發展中泰關係的高度重視。

2025年11月13日，中國北京，圖為泰國國王出訪中國當日，天安門廣場上掛滿的中國與泰國的國旗隨風飄動。（Getty）

文章還回顧中泰關係的發展歷程，強調兩國自1975年建交以來，泰國前國王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）多次會見鄧小平、江澤民、李鵬、胡錦濤、溫家寶等到訪的中國領導人。而哇集拉隆功在1987年至1998年擔任王儲期間，一共訪華四次，並會見多位中國領導人，文章也補充哇集拉隆功在2016年登基、2019年舉行加冕儀式時，中國國家主席習近平均致電祝賀；2022年，習近平對泰國進行歷史性訪問，得到哇集拉隆功和王后素提達的盛情款待。

泰國總理兼內政部部長阿努廷今天上午受訪透露，此次泰王前往中國進行國事訪問必將載入史冊，並強調今次行程中，自己與外交部部長Sihasak Phuangketkeow以榮譽部長身份隨行，因此作為隨行人員，不會與中方進行任何隨行外的會談。