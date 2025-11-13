美國司法部：空襲販毒船屬合法行動　軍人不會因服從命令遭起訴

美國司法部11月12日為針對涉嫌販毒的分子發動致命軍事打擊辯護，駁斥這些行動可能構成法外處決、應受法律起訴的指控。



美國司法部發言人星期三說：「這些打擊行動是依據武裝衝突法所下達的合法命令，因此屬於合法行動。」

發言人強調，參與這些行動、造成至少76人喪命的美軍人員無須擔心遭到起訴。「軍事人員在法律上有義務服從合法命令，因此不會因執行合法命令而遭起訴。」

2025年9月30日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地與高級軍官交談。（Reuters）

聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）星期一呼籲美國政府調查針對疑似運毒船隻的空襲是否合法，並指有「強烈跡象」顯示這些行動屬於「法外處決」。

美軍近幾周在加勒比海與太平洋地區多次出擊，鎖定美國政府聲稱運輸毒品的船隻。美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）說，最近一次行動發生在上周末太平洋地區，共造成六人死亡。

2025年11月10日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，美軍再次對東太平洋上的2艘運毒船發動襲擊，造成船上6人死亡。（X/ @SecWar）

美國媒體報道稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府聲稱動用軍隊是為了打擊「毒品恐怖主義」，但可能是針對長期與美交惡的委內瑞拉馬杜羅（Nicolás Maduro）政府。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

