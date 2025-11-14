據報與佘智江有關　美國制裁緬甸武裝組織及有組織犯罪關聯公司

美國財政部周三（11月12日）以協助針對美國人的詐騙活動為由，對緬甸一個武裝組織和它的四名高層領導人實施制裁。



聲明指，此次制裁對象為緬甸少數民族武裝組織民主克倫佛教軍（Democratic Karen Benevolent Army，DKBA）和它的四名領導人，以及關聯企業Troth Star公司、跨亞國際控股集團有限公司（Trans Asia）及公司的一名泰國籍負責人。這兩家企業據稱與中國犯罪集團有關聯。DKBA據報與佘智江有關。

佘智江。（網絡圖片）

聲明說：「詐騙中心僱員往往也是人口販賣受害者，他們所創造的收入助長有組織犯罪，使民主克倫佛教軍有資金開展有害活動。」

美國財政部負責反恐與金融情報的副部長赫利（John Hurley）在聲明中說，以緬甸為據點的犯罪網絡透過網絡詐騙，從美國人手中竊取數十億美元。這些犯罪網絡也從事人口販賣活動，助長緬甸內戰。

他表明，美國會繼續追查網絡犯罪分子，保護美國家庭免受侵害。