白宮公布美韓貿易協議細節 　韓國須5年內進口250億美元美製軍備

韓國在上月底主辦亞太經合組織（APEC）領導人峰會，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席與韓國總統李在明會談關稅等貿易議題。美國白宮11月13日公布美韓貿易協議細則，包括韓國將投資1500億美元在美國造船業，以及再額外對美投資2000億美元。



根據白宮所公布的貿易協議細節，其中指韓國可在美國多領域進行投資，「以推進經濟及國家安全」，包括但不限於造船業、能源、半導體、藥物、礦物和人工智能（AI）等，協議中也包含韓國將對美國造船業投資1500億美元。

公告指出，李在明政府計劃盡快將國防開支至GDP佔比的3.5%，保證在2030年前將投入250億美元進口美國軍事設備，並為駐韓美軍提供總計高達330億美元的援助計劃。

重申韓半島非核化

公告還包括美國與韓國應對朝鮮問題的計劃，其中指兩國元首重申承諾實現韓半島非核化及和平穩定，兩國同意就韓半島政策密切協調，呼籲朝鮮放棄威脅性武器及彈道導彈。

此外，公告也指出美國與韓國強調維持台灣海峽的和平穩定，呼籲和平解決兩岸問題。

2025年3月16日，澳洲西澳海岸，圖為一艘美國的「明尼蘇達號（USS Minnesota）」潛艇抵達碼頭附近。（Reuters）

批准韓國建造核動力潛艇

美國已批准韓國建造核動力潛艇，而美國將與韓國密切合作，推進此造船項目的要求，包括提供燃料的供應途徑。

美國關稅減至15%

公告還規定美國對韓國汽車、汽車零件、木材、原木和木材產品等關稅減至15%韓國將取消對美國實施的5萬輛汽車限額進口措施，韓國還將減輕美國汽車出口的監管負擔，在其汽車排放認證程序中，除向美國認證機構提交的文件外，不再要求提供額外的文件。

韓聯社報道指，兩國領導人在APEC領導人峰會期間就相關事宜舉行會談，並就關稅和國安焦點問題達成一致，雙方敲定聯合情況說明書耗時16天。