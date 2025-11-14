50年來首次泰王訪華｜習近平舉行儀式　歡迎泰王哇集拉隆功訪華

新華社報道，中國國家主席習近平11月14日在北京舉行儀式，歡迎到訪中國的泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），雙方在歡迎儀式後舉行正式會晤。



今年是中泰兩國自1975年正式建立外交關係以來的第50年，而哇集拉隆功今次受習近平邀請對中國進行正式國事訪問，也是兩國建交50年來首次有泰國國王訪問中國。

哇集拉隆功日前乘機飛抵北京時，外交部部長王毅、外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊到場迎接。哇集拉隆功當日稍晚則來到中方安排的北京中國大飯店（China World Hotel, Beijing）下榻。

中國駐泰國大使張建衛在泰王開啟國事訪問前夕在泰媒發文，稱中國政府和人民正熱切期待泰國國王和王后訪華，「此訪不僅是一場外交盛事，更是中泰關係發展史上又一座重要里程碑」。