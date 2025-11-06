特朗普談習特會：習近平兩側官員坐姿端正　冀萬斯也學一下｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）11月5日於白宮國宴廳與國會參眾兩院共和黨議員共進早餐並發表講話，他提到了諸多議題，其中回顧了上周在韓國釜山與中國國家主席習近平的會議情況。他說：「會議期間，他就在這裏，其兩邊各坐着約六個人，每個人都坐姿端正。我跟其中一人說了幾句，他沒有回應。習近平主席沒讓他說。我說，我希望我的內閣成員也是如此表現，我從未見過在生命中如此害怕的一班男人。」



特朗普周三表示：「我從沒見過這一姿勢，我從未見過在生命中如此害怕的一班男人。他們有個相當於副總統的人」，我問道：「你會回答我的問題嗎?」 他一動不動。我說：「這人怎麼了?」、「我會回答所有問題的」。

他隨後對與議員們一起坐在台下的美國副總統萬斯（JD Vance）笑着說道：「你為什麼不那樣表現？JD不會那樣表現，他會主動加入談話；我希望至少能這樣沉默幾天，好嗎，JD？我們會長期留着你，但如果你能這樣表現幾天就太好、太好了」。

特朗普在講話最後的部份對台下的諸多共和黨議員說，要感謝媒體對這次出訪非常好地對待，他認為這真的是一次非凡的訪問，國家進行了一次非常好的會議。他說：「別忘了，兩個月前，稀土問題似乎讓全世界都陷入了困境，而現在人們甚至都不再談論這個話題了；一切都很快解決了。如果沒有關稅，我根本做不到。」

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

他還重申：「習主席是我的一個朋友，至少在他能做朋友的範疇內。他是個硬漢，是個硬漢，其實是個聰明人，非常聰明」。

10月30日，特朗普與國家主席習近平在釜山舉行了會晤。這是特朗普今年1月重返白宮以來二人舉行的第一場面對面會談，也是二人時隔6年首次的雙邊峰會。