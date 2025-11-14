50年來泰王首訪華　習近平：穩步推進中泰鐵路等項目合作

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）訪華，為自中泰建交50年來泰王首次訪華。他11月14日上午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面，習近平談到中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數碼經濟、航空航天等新興領域合作。



會見前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為哇集拉隆功和泰國王后素提達舉行歡迎儀式。

哇集拉隆功抵達時，禮兵列隊致敬，習近平同哇集拉隆功登上檢閱台，軍樂團奏中國國歌和泰國頌聖歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。哇集拉隆功在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

新華社指，習近平在會面時表示哇集拉隆功國王將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現了對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。

2025年11月14日，習近平夫婦會見泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）夫婦（新華社）

習近平對泰國王太后詩麗吉（Sirikit）不久前逝世表示哀悼，指出泰國王室同中國淵源深厚，為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。

他稱建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴，站在新的歷史起點，願同哇集拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。

習近平又指中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，將聚焦推動高質量發展，擴大高水平開放，泰國也處在國家發展振興的關鍵階段。他稱中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾愈走愈親，中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。

2025年11月14日，中國北京，圖為習近平舉行儀式歡迎泰王訪華。（Reuters）

哇集拉隆功表示很高興對中國進行國事訪問，他指多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取得重大成就，又稱泰中兩國親密友好，人民交往密切，互利合作廣泛深入。

他形容泰中合作是兄弟間的合作，泰方願積極學習借鑑中國發展經驗，擴大各領域對華合作，增進人文交流，讓泰中友好更加深入人心。