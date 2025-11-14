遭新加坡凍結8.9億資產　陳志旗下企業申部份解凍：用於日常開支

新加坡警方上月宣布，沒收柬埔寨華人詐騙主腦陳志（Chen Zhi）及太子集團（Prince Group）名下約1.5億新元（約8.9億港元）的資產。彭博社11月13日報道，陳志旗下家族辦公室以及與他相關的3間公司，已向新加坡法院申請解凍資產。其中一名代表律師稱， 該申請是「有限釋放資金」，用於支付薪資、租金等日常開支。



報道引述其看到的文件稱，陳志家族辦公室DW Capital Holdings、物流公司Capital Zone Warehousing，以及另外兩間私人公司Skyline Investment Management和Citylink Solutions近日向新加坡法院提出申請，要求解凍涉事企業在馬來亞銀行（Malayan Banking）及金融科技公司Revolut帳戶中的現金。

DW Capital財務長陳秀玲（Chen Xiuling）的委任律師向彭博社透露，這次「有限解凍」申請是為了支付薪資、法律費用、租金、水電費等開支。

陳秀玲11月13透過律師聲明表示，新加坡當局的凍結令造成了相當大的負面影響，尤其是對那些生計直接受到衝擊的員工及其家人。她強調，這種情況令人深感擔憂，但會尊重正在進行的調查，相信司法部門將在適當的時候做出適當的裁決和命令。

美國制裁「太子集團」相關人物 其中包括陳秀玲

報道指，馬來亞銀行、Revolut以及新加坡警方均未立即回應置評請求。