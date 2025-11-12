柬埔寨太子集團聲明：陳志從未參與非法活動　反指遭非法充公資產

10月遭美國司法部凍結大筆比特幣資產的柬埔寨太子集團發聲明指，太子集團及其行政總裁陳志從未參與任何非法活動。近期對太子集團及陳志的指控毫無根據，其目的只是為了掩飾他們遭非法凍結數十億美元資產的事實。



陳志詐騙案始末：

柬埔寨太子集團11月11日在其官網用英文和高棉文發聲明表示，近日這些毫無根據的指控，加上媒體報道，不斷重複這些以及其他未經證實的說法，給為集團服務的數千名無辜員工、合作夥伴和社區造成不必要的傷害。

太子集團官方聲明：

太子集團始終致力於誠信經營、負責任的投資以及區域內的永續經濟成長。過去十多年來，太子集團一直秉持透明原則，並遵守所有適用法律，這將在所有證據公布後得到充分證明。

太子集團已聘請由美國律師事務所 (Boies Schiller Flexner LLP) 律師領銜的一流團隊，太子集團堅信，當真相大白之時，太子集團及陳志將徹底洗清罪名。

美國司法部10月中宣布，已凍結陳志持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣，陳志涉嫌操控一個位於柬埔寨的大規模「殺豬盤」詐騙集團。

2025年11月9日，新加坡警方早前宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）柬埔寨詐騙集團主腦陳志（Chen Zhi）及其太子集團名下的資產。美國司法部早前亦宣布已凍結陳志名下約150億美元（約1166億港元）的比特幣。有報道指陳志曾大舉投資新加坡期望獲得永居權，卻遭其家族辦主管騙走584萬新元（約3490萬港元）。（太子集團官網）

太子集團在全球多個國家及地區皆擁有資產，自被美國起訴事件曝光後，新加坡、香港和台灣執法部門皆有凍結陳志名下的資產。