美韓會談成果文件未提中國　韓媒：處處包含美國制華意圖

美韓11月13日公布兩國關稅和國家安全磋商的成果文件「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）。韓媒指，雖然成果文件內隻字未提「中國」，惟處處包含美國牽制中國軍事擴張的意圖。



韓聯社報道，聯合情況說明書全文未提及「中國」，這或考慮夾在美中兩國間的韓國立場，以及美中貿易戰按下暫停鍵的局面。但有意見認為，部分措辭背後隱藏着特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對華遏制意圖，即欲讓韓軍和駐韓美軍在牽制中國方面發揮更積極的角色。

2025年10月29日，韓國慶州，韓國總統李在明（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會面。（Reuters）

值得關注的是，說明書包含「加強對地區威脅的常規威懾力量」內容，其中的「地區威脅」這一表述可被解讀為針對中國。也就是說，韓國增強常規軍事力量的首要目的在於應對朝鮮威脅，但美方同時期待韓軍在對華牽制方面發揮更多作用。這與擴大駐韓美軍戰略靈活性等韓美同盟現代化基調一脈相承。雙方還商定進一步加強韓美日三邊合作，也可被解讀為重申三國攜手遏制來自朝鮮和中國的威脅。

說明書還反映兩國在韓國西部海域和領空堅決應對挑釁的立場，重申支援為維護航行和飛行自由及其他合法利用海洋所付出的努力。此外，說明書還提及較為敏感的兩岸問題，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，反對任何一方單方面改變現狀。