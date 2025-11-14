韓國指將在本土建造核動力潛艇　非特朗普此前所稱「美國製造」

美國白宮11月13日公布美韓貿易協議細節，其中包括批准韓國在韓國國內建造核動力潛艇。韓國總統李在明於當地時間14日表示，雙方已就核動力潛艇在一個「前提」下進行討論，即在韓國本土建造，而非美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在旗下社交平台發文指「潛艇在美國費城一家韓國造船廠建造」的說法。



韓聯社報道，韓國國家安保室長魏聖洛（Wi Sung- lac）周五進一步披露細節，稱「美國在雙方就核動力潛艇必須在韓國本土建造為前提的討論下，已批准韓國建造核動力潛艇」。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文，稱韓國將在費城（Philadelphia）造船廠建造這艘核動力潛艇，並指美國造船業「即將實現重大複興」。（Truth Social截圖）

他強調兩國領導人在建造地這一議題中，「從開始到結束都是圍繞在韓國本土建造的前提下進行討論」，並補充，韓方從未提及在美國建造核動力潛艇這一方案，而李在明則有明確向特朗普表示，在韓國本土建造潛艇的建議。

對韓國民用鈾濃縮「開綠燈」

另根據美國白宮公布的貿易協議細節，美國支持引導韓國進行以和平用途的民用鈾濃縮及廢棄核燃料再處理的進程，並將與韓國密切合作推動核動力潛艇建造的所需條件，包括燃料來源。不過美方公告中，並未寫明核動力潛艇在哪國境內建造。