特朗普：將要求司法部調查克林頓等與愛潑斯坦關係

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（11月14日）表示，將要求司法部對美國民主黨前總統克林頓（Bill Clinton）等人與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係展開調查。



特朗普在Truth Social社交平台上發文表示：「現在民主黨正利用涉及民主黨的愛潑斯坦騙局，试圖轉移人們對他們災難性的政府停擺和其他所有失敗的注意力」。

他說：「我將要求總檢察長邦迪（Pam Bondi）和司法部與我們來自聯邦調查局的傑出愛國者們共同調查愛潑斯坦與克林頓的關聯和關係。」

特朗普指：「記錄顯示，這些人以及許多其他人曾長期與愛潑斯坦往來，並在他的『島』上活動。」

特朗普說，調查還將涉及美國前財政部長、哈佛大學前校長薩默斯（Lawrence Summers），領英（LinkedIn）社交平台聯合創辦人、億萬富霍夫曼（Reid Hoffman），以及美國著名金融家、摩根大通創辦人J.P. Morgan。