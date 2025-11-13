愛潑斯坦文件將全數公開？　美國眾議院下週進行投票

美國眾議院監督與政府改革委員會的民主黨議員11月12日公布一批電子郵件，披露富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾稱，現任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對前者的性犯罪知情，引起外界廣泛關注。眾院議員同日獲足夠票數提交請願，強迫眾院就公開所有愛潑斯坦文件啟動投票程序。議長約翰遜（Mike Johnson）其後稱，他們將於下週進行投票。



路透社報道，民主黨眾議員格里哈爾瓦（Adelita Grijalva）9月勝出國會補選後，於12日正式宣誓就職。

她上任後即時簽署有關公開所有愛潑斯坦文件的「院會請願書」（discharge petition），使請願議員人數上升至218人，剛好夠票強制眾議院舉行投票。她表示：「國會早就應該恢復對本屆（特朗普）政府的制衡作用。」

2000年2月12日，美國佛羅里達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

報道指，約翰遜宣布下週進行投票比預期的早，因為請願書未有要求在12月初進行投票，而他此前一向反對就公開愛潑斯坦文件進行投票。

美媒《政治報》（Politico）分析，有部份共和黨議員預計會倒戈投票支持公開文件，其中3名共和黨議員已公開表示會這樣做。

2025年9月19日，美國華盛頓國會山莊，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免部分政府停擺。（Reuters）

另外，針對民主黨公開愛潑斯坦電郵一事，特朗普在社交媒體Truth Social批評：「民主黨人試圖再次提起愛潑斯坦騙局，因為他們會不擇手段地轉移人們對他們在停擺以及其他諸多問題上表現糟糕的關注。」