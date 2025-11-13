與愛潑斯坦電郵曝光　安德魯14年前促其澄清性侵案：我再也受不了

美國國會11月12日公布了一大批有關富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在生時與他人交流的電子郵件，其中包括最近被褫奪英國皇室名銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，前稱安德魯王子）。新曝光的郵件顯示，安德魯14年前曾要求對方澄清有關他涉性侵女子朱弗雷（Virginia Giuffre）一事，並懇求道：「我再也受不了。」



據英國廣播公司（BBC）報道，最新公布的文件進一步揭示安德魯王子與愛潑斯坦之間的關係，其中一封電郵似乎證實了安德魯王子摟著17歲少女朱弗雷的照片屬實。

2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

在2011年7月與一位記者的交流中，愛潑斯坦談到朱弗雷以及她與安德魯王子的合照。

他寫道：「是的，她（朱弗雷）當時在我的飛機上，是的，她和安德魯王子拍了照片，就像我的許多員工一樣。」

安德魯王子在2019年接受《新聞之夜》採訪時表示，他對這張照片的拍攝沒有任何印象，並暗示照片可能是偽造的。

英國安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，前稱安德魯王子）當年與性侵女子朱弗雷（Virginia Giuffre）的合照，而愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell右）則站在最右側。（X@vicderbyshire）

這次交流發生在《星期日郵報》於2011年3月4日發出所謂的「回覆權」郵件四個月之後。

該郵件稱，一位在已公布文件中姓名被隱去的女子於2001年由愛潑斯坦介紹給安德魯王子，地點是愛潑斯坦助理馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）位於倫敦的住所，女受害者在那裏與安德魯王子發生性關係。

2011年3月6日，《星期日郵報》刊登一篇報道，其中包含那張安德魯與朱弗雷的合照。

郵件中還提到，按摩師和另一名女孩被指示坐在安德魯的膝蓋上，安德魯對她們進行猥褻。

郵件稱，其中一名女孩受馬克斯韋爾指使與安德魯發生性關係。郵件還稱，她受指使與安德魯在小聖詹姆斯島（愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼）參加群交派對。

郵件似乎是由馬克斯韋爾的助理發送，然後轉發給愛潑斯坦，最後發送到一個被塗黑的、標有「公爵」字樣的郵箱地址。

2011年3月6日，《星期日郵報》刊登有關朱弗雷的報道，當天愛潑斯坦給「公爵」發了一封電子郵件，問道：「你還好嗎？」。他還補充說：「這些故事完全是無稽之談。」

當意識到英國媒體要刊登上述有關愛潑斯坦、馬克斯韋爾及安德魯三人的報道時，安德魯曾在郵件中向其餘兩人表示：「這到底是怎麼回事？我對此一無所知！請務必明確說明。這跟我一點關係都沒有。我再也受不了了。」

馬克斯韋爾後來於2021年因性交易罪名被判處20年監禁，目前正在服刑；朱弗雷則在今年4月時自殺身亡。