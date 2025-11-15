歐盟禁進口俄羅斯天然氣　匈牙利總理：將對歐方提起訴訟

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）11月14日說，匈牙利政府將就歐盟上月逐步停止從俄羅斯進口天然氣的決定提起訴訟。



法媒報道，匈牙利是俄羅斯在歐盟27個成員國中最友好的國家。此前，匈牙利曾動用否決權，爭取歐盟對俄羅斯能源制裁的豁免。

歐盟各國上月同意在2027年底前逐步停止從俄羅斯進口剩餘天然氣。據外交官透露，除了匈牙利和斯洛伐克外，其他所有成員國都支持這一舉措。

圖為2008年12月5日，一名俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）工人在蘇賈（Sudzha）的天然輸送管道旁走過。（Reuters）

歐爾班在每週例行採訪中告訴國家廣播電台：「我們不接受這一明顯非法且違背歐洲價值觀的解決方案。布魯塞爾（歐盟）選擇這一方案，是為了壓制一個與其意見相左的國家政府。」

歐爾班表示，歐盟的行動不再是制裁，而是一項貿易政策措施。制裁需要歐盟一致通過投票表決，而貿易政策只需多數票即可通過。他繼續說：「我們將訴諸歐洲法院。」

歐爾班補充說，他還在尋求其他「非法律手段」來勸阻布魯塞爾，但他說目前不會透露細節。

2025年10月23日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在歐洲理事會峰會結束後，在歐盟總部舉行了一場記者會。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在10月對莫斯科的兩家最大石油公司實施制裁，顯然他對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）遲遲不結束對俄烏戰爭失去了耐心。

一些美國官員說，匈牙利獲得一年的免於受美方二級制裁的臨時豁免。但歐爾班堅稱，只要特朗普還是美國總統，只要匈牙利存在一個民族團結政府，該豁免就將「一直有效」。他表示：「這是兩位領導人之間的私人協議，官僚們寫什麼都無所謂。」

