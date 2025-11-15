日本熊災｜「AI熊出沒」影片激增　專家擔憂：加劇公眾恐慌

日本熊災嚴重，不僅目擊熊出沒上報個案湧現，而網上也連連傳出由人工智能（AI）生成的「熊出沒」影片，部份影片中可見阿婆「拿出蘋果餵養熊」「揮舞木棍呵斥黑熊」，甚至有身穿學校制服的女學生「徒手擊退野熊」。專家認為，虛假AI影片的激增不僅會助長人們陷入「熊患恐慌」，還可能削弱政府關於遇熊時應對措施的宣傳效果。



英國《衛報》（The Guardian）11月13日報道，雖然關於真實熊襲擊和破壞事件的新聞報道層出不窮，但網絡內容監管機構亦警告社交媒體用戶，不要被TikTok等平台上的虛假動物襲擊或人類與熊互動的影片所蒙蔽。

《讀賣新聞》此前就發現，若在TikTok上搜索「bear（熊）」和「video（影片）」這兩個關鍵詞時，在隨機選取的100支影片中，大約有60%是使用AI影片生成應用程式Sora所生成的偽造影片。

部份涉事影片中帶有Sora標誌的水印，顯示影片經由這AI工具生成，也有發帖者在留言區聲明影片由AI生成並非真實。但有些影片非常逼真，用戶可能難以區分事實和虛構。

專家雖期望多數人能辨別真假內容，但大量這類AI生成的虛假影片可能會加劇人們的恐懼，讓日本看起來彷彿正陷入「熊類恐慌」的危機之中。

據日本環境省統計，今年日本已有創紀錄的13人死於熊襲擊，是此前最高紀錄的兩倍多，另有100多人受傷。從今年4月至9月，日本全國共報告愈2萬起熊出沒事件，比2024年同期增加約7,000起。

日本熊出沒：圖為2025年10月29日，北海道北部的苫前町有一隻重約400公斤的棕熊現身，並在陷阱附近徘徊。（北海道新聞 截圖）

日本郵政近期也暫停了秋田縣部份地區的郵件收發服務，該地區已部署自衛隊成員協助持證獵人捕捉熊。