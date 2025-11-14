日本熊災｜多地傳寵物遇害　秋田男起床見愛犬「內臟疑遭熊啃食」

日本近期熊害嚴重，北海道與東北地區首當其衝。秋田、福島等地近日陸續傳出寵物犬遭熊襲擊的事件。一名男子表示，他某天早上準備帶愛犬散步時，驚見牠倒臥在室外，腹部凹陷，內臟疑似已被熊啃食。



《集英社》報道，這起事件發生在秋田縣大館市。一名60多歲男子10月30日在住家外發現17歲愛犬「DAI」的冰冷遺體。他表示，狗屋設置在民宅腹地內的農機具小屋內，為了方便愛犬半夜外出上廁所，沒有關門上鎖。他當日6點30分起床後，意外發現DAI倒在屋外的田地旁。

日本近期熊害嚴重，一名男子表示，他某天早上準備帶愛犬散步時，驚見牠倒臥在室外，腹部凹陷，內臟疑似已被熊啃食（示意圖/Geoff Brooks@Unsplash）

男子感到不對勁，湊近後發現大量落葉蓋着DAI的腹部，移除後驚見牠的腹部凹陷，內臟疑似遭到啃食。除此之外，狗屋前疑似有DAI的血跡，項圈也遭到扯斷。田地旁邊有疑似熊的腳印和糞便。

我十年前搬回老家時，聽說有熊在附近出沒，但從沒聽說有寵物犬遇襲。

男子指出，DAI是父親友人送給他們家的柴犬，個性親人。他搬回老家後，每天都會帶DAI散步。雖然DAI已經17歲，還是相當活潑好動，沒想到卻遭遇這樣的狀況，讓他相當悲痛。

日本熊害嚴重 寵物遇襲事件不斷

這並非首次發生寵物遭熊襲擊的案例。一名住在福島縣喜多方市的男子表示，他在9月某日晚間聽到愛犬狂吠，打開窗戶後，驚見一隻身高約1.5米的黑熊正襲擊牠。他試圖在室內大聲嚇阻，但黑熊竟破壞紗窗、撕裂窗簾，男子最後只能匆忙關上窗戶。等熊離去後，他急忙外出查看，發現愛犬腹部受傷，不久便失去生命。

秋田市近日也發生類似事件。一名70多歲婦人將4歲柴犬飼養在屋外。她在上午11時左右聽到激烈吠叫聲，隨即發現一頭約1.2米高的黑熊正在襲擊愛犬。她急忙點燃爆竹試圖嚇跑黑熊，但熊卻將愛犬連同狗屋一起拖走。當地獵人協會展開搜尋後，於下午發現狗的項圈。由於柴犬的牽繩固定在狗屋上，推測牠恐無法逃脫。專家也呼籲，若住家附近出現熊蹤，應避免將寵物飼養在屋外。

