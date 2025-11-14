日本修例允警察用步槍獵熊　秋田、岩手縣「驅熊小隊」出動

由於熊襲擊人的事件頻發，日本修改規則於11月13日正式允許警察使用步槍獵殺熊隻。秋田縣及岩手縣同日為負責相關任務的「驅熊應對小隊」舉行出動儀式，隊員在儀式結束後隨即登上警車展開巡邏任務。



日本共同網及日本放送協會（NHK）13日報道，警方在修例前，規定只能在重大案件中使用步槍。

日本警察廳於6日修改規則，在步槍的使用對象中新增了對熊等危險鳥獸的捕殺。當地方政府判斷的「緊急槍獵」來不及應對之際，警察可以依據《警察職務執行法》進行捕殺。

日本修改規則於2025年11月13日正式允許警察使用步槍獵殺熊隻。圖為秋田縣警察本部同日為負責相關任務的「熊驅除應對小隊」舉行出動儀式，隊員在儀式結束後隨即登上警車展開巡邏任務。（NHK截圖）

對於熊患嚴重的岩手和秋田兩縣，其他都道府縣警方的槍械部隊已被派赴當地。若有熊在市區出沒，將與當地警方一起執行任務。

秋田縣警察總部於13日「熊驅除應對小隊」舉行出動議式，局長在儀式中訓示道：「各位站在應對熊隻的最前線，務必以堅強的信念守護縣民的安全。」小隊隨後分乘三輛車輛出動；岩手縣警方同日也舉行了出動儀式。

報道指，每個都道府縣都已組成了兩支四人緊急小隊，每支小隊由一名指揮官、一名聯絡官和兩名射擊隊員組成，小隊將按責任區域劃分。