日媒：高市早苗探討修改「無核三原則」　強調美國核保護傘阻嚇力

日本共同網11月14日引述多名日本政府消息人士稱，首相高市早苗認為「無核三原則」中的「不運進核武器」規則，有可能削弱美國核保護傘的阻嚇力，目前正探討伴隨修改國家安全保障相關的3份文件，對「無核三原則」進行修訂。而自民黨希望能在此基礎上，爭取2026年底前進行修法。



所謂「無核三原則」是日本的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武器，而日本現行國家安保戰略寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」。

報道引述相關人士稱，高士早苗非常重視日本已批准的《不擴散核武器條約》（NPT），有意堅持其中「不擁有、不製造」核武的原則。

2025年8月19日，日本橫須賀，美國海軍藍嶺號兩棲指揮艦（USS Blue Ridge）停泊在橫須賀海軍基地。（Getty）

然而，她擔憂如果遵守「不運進」原則，那麼日本就無法允許美軍載核艦船停靠，在發生突發事態之際，或會削弱美國核保護傘的阻嚇力。

自民黨計劃近期開始探討修改三份安保相關文件，並在此基礎上爭取2026年底前進行修改。高市早苗11日被問及在修改安保文件之際，會否維持對「無核三原則」的措辭時表示：「還沒有到由我來講如何寫的階段。」

報道指，高市早苗政府如果實現修改，日本一貫推進邁向「無核武世界」的舉措有可能倒退，必然會引發國內外批評。